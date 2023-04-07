الفصائل تبارك عملية الأغوار وتعدها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال

باركت الفصائل والقوى الفلسطينية، عملية الأغوار الفدائية، اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن عملية إطلاق النار بالأغوار هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والعدوان على المعتكفين.

وحيا قاسم في تصريح له، الفعل الفدائي الذي نفذته المقاومة في مكان لا يتوقعه وهو الأغوار الشمالية.

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وأضاف: "المقاومة تثبت منطق تكامل ساحات الفعل النضالي، ردًا على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى".

وأكد أن اعتداء الاحتلال على الأقصى والمرابطين، هو عبث بصاعق تفجير حقيقي، والأقصى خط أحمر، مشددا على أن كل تصعيد للحرب الدينية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، يعني مزيدًا من الفعل المقاوم.

بدورها باركت حركة المجاهدين الفلسطينية، عملية الأغوار، وقالت إنها عمل مقاوم يرسخ تشابك جبهات المواجهة في التصدي للعدوان الصهيوني والدفاع على الاقصى والمقدسات.

أما لجان المقاومة، فأكدت أن العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال وإرهابه المستمر بحق المسجد الأقصى المبارك.

وباركت الجبهة الديمقراطية العملية، مشددة على أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين