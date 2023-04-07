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محدث بالفيديو والصور مقتل 3 مستوطنات في عملية فدائية بغور الأردن

07 ابريل 2023 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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من مكان العملية الفدائية

قتل 3 مستوطنات، اليوم الجمعة، في عملية فدائية مسلحة بمنطقة الحمرا في غور الأردن.

وقال موقع ماكو العبري، إنه من التحقيق الأولي: يبدو أن سيارة تقل منفذ واحد أو اثنين تجاوزت السيارة التي كانت تستقلها 3 إسرائيليين، ثم فتحت النار بعد ذلك.

ونقلت القناة السابعة عن رئيس مجلس وادي الأردن الإسرائيلي: "حدث صعب جدا وحدث له تداعيات بعيدة المدى".

ووصف الإعلام العبري العملية ب "القاسية ويوم قاسٍ جداً يمرّ على (إسرائيل).

وذكرت "إذاعة جيش" أن قوات الاحتلال تفرض طوقا أمنيا على مدينة أريحا في إطار البحث عن منفذي العملية.

وجاءت العملية التي قتلا فيها المستوطنات الثلاثة في ظل تصعيد إسرائيلي خطير تجاه المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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