مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية فدائية بغور الأردن

قتل مستوطنتان وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، في عملية فدائية مسلحة بمنطقة الحمرا في غور الأردن.

وقال موقع ماكو العبري، إنه من التحقيق الأولي: يبدو أن سيارة تقل منفذ واحد أو اثنين تجاوزت السيارة التي كانت تستقلها 3 إسرائيليين، ثم فتحت النار بعد ذلك.

ونقلت القناة السابعة عن رئيس مجلس وادي الأردن الإسرائيلي: "حدث صعب جدا وحدث له تداعيات بعيدة المدى".

ووصف الإعلام العبري العملية ب "القاسية ويوم قاسٍ جداً يمرّ على (إسرائيل).

وذكرت "إذاعة جيش" أن قوات الاحتلال تفرض طوقا أمنيا على مدينة أريحا في إطار البحث عن منفذي العملية.

وجاءت العملية التي قتلا فيها المستوطنتين في ظل تصعيد إسرائيلي خطير تجاه المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

يتبع..















المصدر / فلسطين أون لاين