"عِجّة الخضار".. أفضل وجبة إفطار

غزة/ فاطمة الزهراء العويني

عندما يُوصف الإفطار بأنه "أهم وجبة في اليوم"، فذلك لأنه يعزز مستويات الطاقة واليقظة لدينا، إضافة إلى توفير العناصر الغذائية الأساسية الأخرى اللازمة لصحة جيدة.

وأظهرت عدة دراسات أن تناول وجبة الإفطار (في غير رمضان)، يُشعر بالشبع ويساعد على التحكم في الوزن؛ ويحسّن القدرات العقلية ويزيد التركيز، كما يمكن أن يساعد في ضبط الوزن ويقلل من الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

ولأن البيض يُعد أحد أشهر أطعمة وجبة الإفطار الغنية بالبروتين، ينصح الخبراء بأن يكون جزءًا رئيسيًّا من نظامك الغذائي، "سواء كان هدفك هو زيادة كتلة العضلات، أو حرق الدهون"، إضافة إلى الخضروات، التي تتميز بمحتواها من الألياف والفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

لذا تؤكد خبيرة التغذية سامانثا كاسيتي على أهمية "عِجّة الخضار" (بيض الأومليت بالخضار)، كأحد أسهل الطرق لإضافة الخضار إلى وجبتك الصباحية، لاشتمالها على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، فهي:

مصدر جيد للطاقة: إذ يحتوي كل 100 غرام من العجة على 155 سعرة حرارية، وهو رقم كافٍ لتعبئة الطاقة بسرعة؛ ما يجعل الرياضيين يختارونها كوجبة إفطار تمنحهم مزيدًا من الطاقة.

غنية بالبروتين: يُعرف البيض الذي تُصنع منه العجة، بأنه أحد مصادر البروتين المفيد لنمو العضلات (حوالي 12.6 غرام بروتين، في كل 100 غرام من العجة).

متنوعة الفيتامينات: تُهدينا العجة حزمة من فيتامينات (إيه)، و(بي)، و(دي)، و(إتش)، و(كيه)؛ المفيدة.

مقوية للعظام: فكمية الكالسيوم الموجودة في هذا الطبق، تحافظ على العظام صحيحة وقوية، نظرًا لاحتوائه على 50 مليغرامًا من الكالسيوم في كل 100 غرام من العجة.

تخفف التوتر: فتناول العجة كوجبة على الإفطار قد يحسن المزاج في اليوم، لاحتوائها على المغنيسيوم، ما يساعد الجسم على الاسترخاء ويجعل الأعصاب أكثر هدوءًا.

تقوي الأعصاب: يمنح بيض الأومليت حماية إضافية لصحة الأعصاب، لاحتوائه على البوتاسيوم، ولهذا يتناوله الكثير من الرياضيين.

تحفظ كمية السوائل داخل الجسم: نظرًا لاحتوائها على الصوديوم، يساعد تناول العجة باعتدال، على الحفاظ على كمية السوائل في الجسم.

تعزز المناعة: فالفوسفور والزنك الموجودان في العجة يلعبان دورًا في تعزيز المناعة.

تحسن نمو الدماغ: فاحتواء صفار البيض على مادة الكولين، يساعد عقولنا على التطور ؛ كما أنه عنصر مهم للغاية يحتاجه الأطفال لنمو دماغهم، لذا عادةً ما يوصي الأطباء بالعِجّة كوجبة إفطار رئيسية.

ولا توجد قواعد محددة لما يضاف وما لا يضاف إلى البيض المخفوق بالخضروات (العجة)، ولكن إذا كنت ترغب في جعلها أكثر صحة وإشباعًا، وأقل كثافةً في السعرات الحرارية، فحاول: