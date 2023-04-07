الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ جنوبي البلاد

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق جنوبي البلاد على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال الجيش، في بيان، إن عناصره "عثروا على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، جنوب البلاد، ويجري العمل على تفكيكها".

وأضاف أن "وحدة من الجيش عثرت في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها".

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وفجر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء هجوم على لبنان.

وقال الجيش في بيان نشره على تويتر: "هاجمنا الليلة أهدافا للبنية التحتية وأهدافا لمنظمة حماس في جنوب لبنان".

يأتي ذلك بالتزامن مع شن طائرات حربية إسرائيلية غارات جديدة على أهداف في قطاع غزة.

هذه التطورات جاءت بعد إطلاق نحو 37 صاروخا، الخميس، من الأراضي اللبنانية تجاه منطقة الجليل شمالي فلسطين المحتلة.

وبينما لم تتبن أي جهة لبنانية المسؤولية، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق الصواريخ جاء ردا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

المصدر / وكالات