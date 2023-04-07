قناة عبرية: أكثر من 44 صاروخًا تم إطلاقهم من غزة

قالت قناة ريشت كان، صباح الجمعة، إن أكثر من 44 صاروخًا تم إطلاقهم من قطاع غزة خلال ساعات الليل.

وادعت القناة، أن نصف تلك الصواريخ التي كانت تطلق تجاه مستوطنات غلاف غزة، تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية، وأن نصفها سقط في مناطق مفتوحة.

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وذكرت أن أضرارًا لحقت بمنزل في الحي القديم بمستوطنة سديروت، دون وقوع إصابات.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ألحق أضرارًا بقدرات "حماس" العسكرية بعد أن دمر 3 أنفاق، و5 مواقع لإنتاج الأسلحة والصواريخ ردًا على إطلاق الصواريخ الليلة وفي اليومين الماضيين.

المصدر / فلسطين أون لاين