الطقس: كتلة هوائية جافة والحرارة أعلى من معدلها

تتأثر البلاد اليوم الجمعة، بكتلة هوائية دافئة وجافة، لذا يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ولطيفا في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس يوم السبت

ويكون الجو يوم غد السبت، غائما جزئيا دافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس يوم الأحد

أما يوك الأحد المقبل فيكون الجو خماسينيا غائما حاراً جافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس يوم الإثنين

أما الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وفي ساعات المساء تكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، وفي ساعات الليل تمد الأمطار لمعظم المناطق فد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين