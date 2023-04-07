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التشريعي يدين عدوان الاحتلال على غزة ولبنان

07 ابريل 2023 . الساعة 07:15 بتوقيت القدس
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التشريعي يدين عدوان الاحتلال على غزة ولبنان

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة ولبنان.

 وأكد بحر في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن المسجد الأقصى هو بوصلة الصراع وعنوان وحدة الأمة، داعياً إلى الانتفاض فلسطينيا وعربيا واسلاميا دفاعا عن الأقصى في وجه الهجمة الصهيونية المسعورة.

وحمل بحر الاحتلال المسؤولية عن تداعيات جرائمه بحق الأرض والمقدسات والتي سيؤدي استمرارها حتماً لاشتعال المنطقة.

وطالب المنظمات الدولية والأممية والبرلمانات الدولية للتدخل العاجل للجم الاحتلال وكبح سلوكه الفاشي ومحاسبته على انتهاكاته الصارخة لكل القوانين والمواثيق الدولية.

 

 

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#غزة #المجلس التشريعي #أحمد بحر #عدوان اسرائيلي #لنان

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