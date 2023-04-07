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حماس تدين العدوان الصهيوني على لبنان وتؤكد وقوفها مع الشعب اللبناني

07 ابريل 2023 . الساعة 06:15 بتوقيت القدس
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حماس تدين العدوان الصهيوني على لبنان وتؤكد وقوفها مع الشعب اللبناني

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العدوان الصهيوني السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور فجر اليوم.

وقالت الحركة إن هذا الاستهداف يعكس حالة التوحّش لدى قيادة الاحتلال الفاشي، وسياساته التي تهدّد الأمن والسلم في المنطقة بانتهاكه سيادة الدول العربية الشقيقة وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحملت حماس الكيان الصهيوني وقيادته الفاشية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير.

وأكدت الحركة على وقوفها وتضامنها مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق، داعية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وغطرسته وانتهاكاته التي تجاوزت كل حدود.

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