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بالفيديو | الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب حطة في القدس

07 ابريل 2023 . الساعة 05:26 بتوقيت القدس
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بالفيديو | الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب حطة في القدس

اعتدت قوات الاحتلال على عشرات الفلسطينيين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى بمدينة القدس لأداء صلاة فجر يوم الجمعة.

وقالت مصادر صحفية، إن الشبان حاولوا دخول المسجد، لكن قوات الاحتلال منعتهم، عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالهراوات.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتدت أيضا على أصحاب البسطات من الباعة المتواجدين على أبواب الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال من هم دون الأربعين من دخول المسجد، لكن العشرات من الشبان تمكنوا من كسر الطوق الأمني ودخلوا إلى المسجد قبل دقائق من أذان الفجر.

وعلى مدى ليلتين، اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #البلدة القديمة #باب حطة #اعتداء الاحتلال

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