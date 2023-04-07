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غارات في لبنان وقصف على غزة

07 ابريل 2023 . الساعة 04:45 بتوقيت القدس
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غارات في لبنان وتجدد القصف في غزة

أفادت مصادر لبنانية بأن غارات "إسرائيلية" استهدفت سهل القليلة الذي أطلقت منه الصواريخ من لبنان باتجاه الاحتلال.

وأفادت قناة الجزيرة أن طائرات الاحتلال أطلقت نحو ٦ صواريخ باتجاه أهداف في محيط مدينة صور اللبنانية

غارات جديدة في غزة

في سياق أخر استهدفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن أضرار كبيرة بمستشفى الدرة والمنازل المحيطة خلفها قصف الاحتلال لموقع للمقاومة شرق مدينة غزة بأكثر من ١٢ صاروخ.

وأفادت مصادر صحفية بأن المقاومة أطلقت صواريخ مضادة تجاه طائرات الاحتلال جنوب قطاع غزة.

كما  قصف الاحتلال موقع "بدر" جنوب غرب غزة بـ 4 صواريخ.

وفي محافظة الوسطى قصفت طائرات الاحتلال موقع "القسطل" في بدير البلح بأكثر من 8 صواريخ من الطيران الحربي.

وفي الجنوب أغارت طائرات الاحتلال على موقع "القادسية" غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما قصفت أرضاً زراعية برفح بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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