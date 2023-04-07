أبرز ما جاء في جلسة "الكابينت" حول غزة ولبنان

نشرت وسائل إعلام الاحتلال أبرز ما رشح عن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت" عقب اجتماعه الذي امتد لساعتين تقريبا.

وقالت القناة 12 العبرية إن الكابينت أقر سلسلة خطوات أوصت بها الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية"، في وقت أكد الكابينت أنه تم المصادقة وإقرار سلسلة خطوات استنادا الى توصيات من جيش الاحتلال وقوات الأمن ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة.

وقالت قناة ريشت كان العبرية إن الكابينت ركز في نقاشاته على الساحة اللبنانية ونطاق الرد هناك وأجمع الجميع على ضرورة الرد وتوجهيه ضد حماس في لبنان ومن يقف وراء إطلاق الصواريخ، مبينة أن القرار اتخذ بعد رسالة عبر الوسطاء بعث بها حزب الله أنه لا علاقة له بإطلاق الصواريخ.

بدوره قال مسؤول سياسي بدولة الاحتلال عقب اجتماع الكابينت إن الاحتلال سيرد أيضًا على إطلاق النار من لبنان، وستفرض ثمنًا في غزة ولبنان على المسؤولين عن ذلك وسترد على أهداف محددة ومن غير المتوقع أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى حرب".

وفي ذات السياق قال عدد من المراسلين العسكريين الإسرائيليين عقب بيان الكابينت إنه تأكيد أن القصف لن يقف عند قطاع غزة فقط بل سيمتد لجبهات أخرى.

يُشار إلى أن جلسة الكابينت انتهت دون الخروج بقرارات واضحة بشأن الرد على إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان تجاه المستوطنات شمال فلسطين.

لكن بالتزامن مع جلسة "الكابينت"، شن الاحتلال سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية وأراضٍ زراعية في قطاع غزة، في حين هددت الفصائل بالرد على أي هجوم ضد القطاع، وأعلنت استعدادها الدخول في جولة تصعيد دفاعًا عن الشعب الفلسطيني.