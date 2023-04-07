جنوب إفريقيا تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

أدانت جمهورية جنوب إفريقيا، الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأعربت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان، عن قلقها من مهاجمة قوات الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى.

وجاء في البيان: "جنوب إفريقيا تدين أعمال العنف التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين وتدعو إلى التهدئة وانسحاب القوات من المسجد الأقصى".

وشدد على أنّ العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى غير مقبول، وأنّ هذه الأعمال تهدد الوضع الراهن المعترف به دوليًّا فيما يتعلق بالقدس وأماكنها المقدسة.

ووصف البيان (إسرائيل) بأنها "قوة محتلة"، مبينًا أنّ حكومة جنوب إفريقيا مستعدة لبذل قصارى جهدها لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وعلى مدى الليلتين الماضيتين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب، واعتقلت مئات منهم.

وتصاعد التوتر في مدينة القدس وضواحيها، منذ تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفًا في تاريخ (إسرائيل)".

المصدر / فلسطين أون لاين