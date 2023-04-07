فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جنوب إفريقيا تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

القسام تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال

حماس: العدوان على القدس وغزة لن يحقق للاحتلال أمنًا

الاحتلال يشنُّ سلسلة غارات على قطاع غزة

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في بلدات الداخل المحتل

"الغرفة المشتركة": المقاومة جاهزة للرد على أيّ عدوان إسرائيلي

إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في القدس

53 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

جلسة لمجلس الأمن حول اعتداءات الاحتلال على الأقصى.. ما نتائجها؟

هنية يُحذّر حكومة الاحتلال من التمادي في عدوانها على الأقصى

جنوب إفريقيا تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

07 ابريل 2023 . الساعة 02:22 بتوقيت القدس
...

أدانت جمهورية جنوب إفريقيا، الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأعربت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان، عن قلقها من مهاجمة قوات الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى.

وجاء في البيان: "جنوب إفريقيا تدين أعمال العنف التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين وتدعو إلى التهدئة وانسحاب القوات من المسجد الأقصى".

وشدد على أنّ العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى غير مقبول، وأنّ هذه الأعمال تهدد الوضع الراهن المعترف به دوليًّا فيما يتعلق بالقدس وأماكنها المقدسة.

ووصف البيان (إسرائيل) بأنها "قوة محتلة"، مبينًا أنّ حكومة جنوب إفريقيا مستعدة لبذل قصارى جهدها لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وعلى مدى الليلتين الماضيتين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب، واعتقلت مئات منهم.

وتصاعد التوتر في مدينة القدس وضواحيها، منذ تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفًا في تاريخ (إسرائيل)".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #فلسطين #القدس #إفريقيا #الاحتلال الإسرائيلي

متعلقات

الأكثر قراءة