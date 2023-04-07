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القسام تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال

07 ابريل 2023 . الساعة 01:57 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصدي دفاعتها الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري بأنّها قامت بإطلاق صواريخ أرض-جو صوب الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة كما تصدّت بالمضادات الأرضية.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على مواقع للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وذكرت أن طائرات الاحتلال قصفت موقع تونس وصلاح الدين وأرض زراعية في حي الزيتون جنوب شرق غزة، فيما قصفت موقعا للمقاومة في مدينة بيت حانون شمالي القطاع، وفي وقت لاحق قصفت مرصدا للمقاومة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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