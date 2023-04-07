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حماس: العدوان على القدس وغزة لن يحقق للاحتلال أمنًا

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حماس: العدوان على القدس وغزة لن يحقق للاحتلال أمنًا

07 ابريل 2023 . الساعة 01:00 بتوقيت القدس
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حمّلت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدوانه على القدس وغزّة

وقالت الحركة في بيان لها، "نحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير والعدوان السافر على قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني الأبيّ، وعمّا ستؤول إليه الأمور في المنطقة، فهذا العدوان الغاشم على غزة، واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى، لن يحقق للاحتلال أمنًا، ولن يصنع له نصرًا ولا حقًا في أرضنا وقدسنا وأقصانا الذي دونه المهج والأرواح.

 وأكدت حماس أنّ العدوان الإسرائيلي ضد القدس وغزة لن يفتّ في عضد شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي أخذت على نفسها عهدًا بأن تبقى درعًا وسيفًا لحماية شعبنا وقدسنا وأقصانا.

ودعت الحركة، شعبنا في أماكن وجوده كافّة والقوى والفصائل إلى التحرّك الموحّد في معركة مفتوحة لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولإفشال مخططاتهم التهويدية للقدس والأقصى، ودفاعًا عن شعبنا وحقّه في الحرية وتقرير المصير رغم أنف الاحتلال الذي مصيره إلى زوال مهما طال الزمن وكلّف من ثمن.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #القدس #الاحتلال

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