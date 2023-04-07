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اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في بلدات الداخل المحتل

07 ابريل 2023 . الساعة 00:21 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، 12 فلسطينيا من بلدات الداخل المحتل، خلال مواجهات اندلعت احتجاجا على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين من كلا من الناصرة شفاعمرو، كفر مندا، عرابة، دير حنا، كفر كنا وقرية الرينة، خلال الاحتجاجات التي خرجت في الداخل المحتل، تنديدا باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

وأكدت أن معظم المعتقلين شبان وبعضهم قاصرون، تتراوح أعمارهم بين 13 و 14عامًا.

وخرجت مساء اليوم وأمس ووقفات غاضبة في عدة بلدات الداخل المحتل؛ تنديدا باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

وأصيب خلال اليومين الماضيين عدداً من الفلسطينيين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المعتكفين داخل الأقصى، بعد تصديهم لاعتداء جنود الاحتلال، خلال اقتحامهم المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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