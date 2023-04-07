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"الغرفة المشتركة": المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي

07 ابريل 2023 . الساعة 00:08 بتوقيت القدس
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الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان إسرائيلي والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده.

وقالت في تصريح مقتضب: "في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".

وأضافت الغرفة المشتركة في بيانها: "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسئولين أمنيين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن رد جيش الاحتلال على القصف الصاروخي من لبنان على المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، سيطال لبنان وقطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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