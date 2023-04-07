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بالفيديو إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في القدس

07 ابريل 2023 . الساعة 00:03 بتوقيت القدس
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أصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن جندياً أصيب قرب مفرق مستوطنة "آدم" بالقدس، بعد إطلاق النار عليه، قبل أن ينسحب المنفذ.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الجندي أصيب بجراح متوسطة من شظايا الرصاص، وجرى نقله إلى مستشفى هداسا.

وتشهد البلدة القديمة في مدينة القدس حالة من التوتر في أعقاب الاعتداءات المتتالية على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، والانتهاكات التي ينفذها الاحتلال ومستوطنيه في المدينة.

وتصاعدت وتيرة أعمال المقاومة خلال شهر مارس/ آذار الماضي، حيث رصد تقرير مركز "معطى"، 1055 عملاً مقاوماً؛ بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #عملية #إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي

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