إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في القدس

أصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن جندياً أصيب قرب مفرق مستوطنة "آدم" بالقدس، بعد إطلاق النار عليه، قبل أن ينسحب المنفذ.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الجندي أصيب بجراح متوسطة من شظايا الرصاص، وجرى نقله إلى مستشفى هداسا.

اللحظات الأولى لإصابة جندي إسرائيلي بإطلاق النار على مفرق بلدة جبع شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/IVVHeegeYb — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 6, 2023

وتشهد البلدة القديمة في مدينة القدس حالة من التوتر في أعقاب الاعتداءات المتتالية على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، والانتهاكات التي ينفذها الاحتلال ومستوطنيه في المدينة.

وتصاعدت وتيرة أعمال المقاومة خلال شهر مارس/ آذار الماضي، حيث رصد تقرير مركز "معطى"، 1055 عملاً مقاوماً؛ بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين