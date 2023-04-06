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53 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

06 ابريل 2023 . الساعة 23:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 53 عملًا مقاومًا، أدّت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء 10 زجاجات حارقة، إلى جانب إحراق نقطتين عسكريتين، وعملية تصدٍّ للمستوطنين وإحراق مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 33 نقطة.

واندلعت المواجهات في القدس ورام الله وطولكرم وبيت لحم ونابلس وجنين والخليل، فيما أطلق مقاومون النار اتجاه قوات الاحتلال في اليامون ومرج بن عامر في جنين، وبيت أمر في الخليل، كما تصدّى المواطنون للمستوطنين وحطّموا مركباتهم في نابلس.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال في اليامون، وفي سهل مرج بن عامر، وإحراق نقطة عسكرية بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في حوارة.

كما سجلت إصابة جندي خلال المواجهات في مناطق متفرقة من الخليل، حيث ألقى الشبان عبوة ناسفة على برج عسكري في مثلث خرسا، إلى جانب إحراق نقطة عسكرية بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في مخيم العروب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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