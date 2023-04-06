أجهزة السلطة تعتقل عائلة كاملة وتعتدي على المواطنين في نابلس قبل الإفطار

اعتقلت قوات أمن السلطة في الضفة الغربية، مساء الخميس، عددًا من أفراد عائلة يامين واعتدت على عائلة الشهيدين عاصم ومحمد ريحان في قرية تل قضاء نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات السلطة اعتقلت قبل أذان المغرب بقليل، أفراد عائلة الأستاذ بلال يامين كاملة، بعد مداهمة منزلهم والاعتداء عليهم بوحشية في قرية تل قضاء نابلس.

وأوضحت المصادر أنّ الأمن الوقائي اعتقل الأستاذ بلال يامين وأبناءه الثلاثة محمود وعاصم وياسر وابن شقيقه بكر طلال يامين، بعد اقتحام منزلهم وترويع عائلاتهم قبيل موعد الإفطار.

وأشارت إلى أنّ قوات أمن السلطة اعتدت على المواطنين خلال مداهمتها لعائلة يامين وعائلة ريحان.

وروت أم البراء ريحان تفاصيل الاعتداء عليها من أجهزة السلطة وعلى زوجة ابنها الحامل ورشّهن بغاز الفلفل، بعد اقتحام منزلها واعتقال عددٍ من أفراد عائلتها.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة أنها تتابع قيام جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس باعتقال الأستاذ بلال يامين وأبنائه الثلاثة محمود وعاصم وياسر وابن شقيقه بكر طلال يامين، بعد اقتحام منزلهم وترويع عائلاتهم قبيل موعد الإفطار.

وعبّرت المجموعة عن استهجانها واستنكارها لتصرفات جهاز الأمن الوقائي في نابلس، حيث أفادت العائلة أنّ الجهاز لم يُظهر أيّ قرار بالاعتقال أو التفتيش صادر عن النيابة العامة صاحبة الاختصاص.

ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات المحلية والدولية لوقف كل ممارسات التعدي على حقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت الصحفية أسماء هريش إنه في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود ردًّا على اقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين والمعتكفات جهاز الأمن الوقائي يردُّ بطريقته المعهودة و يقتحم البيوت ويعتدي على أفرادها في بلدة تل قضاء نابلس، ويعتقل كلًّا من الأستاذ بلال يامين وأبنائه الثلاثة محمود وعاصم وياسر وابن شقيقه بكر طلال يامين بالإضافة إلى اقتحام منزل أهالي الشـهداء ورشّ غاز الفلفل على والدة الشـ.ـهـيدين عاصم و محمد ريحان.

وتواصل أجهزة أمن السلطة تصعيد انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية في شهر رمضان المبارك، بحقّ المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين بالضفة الغربية، على خلفية آرائهم وتوجُّهاتهم السياسية.





المصدر / حرية نيوز