"اليونيفيل" تصف الوضع في جنوب لبنان بالخطر للغاية

وصفت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الوضع في جنوب لبنان بالخطر للغاية، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمالي فلسطين المحتلة، وحثت على ضبط النفس.

وقالت " اليونيفيل"، في بيان اليوم الخميس، إنّ" الوضع الحالي خطير للغاية، واليونيفيل تحثُّ على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

وأعلنت أنه " تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه (إسرائيل) اليوم".

وأضافت أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ "اليونيفيل أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي ردًّا على ذلك".

وأشار البيان إلى أنّ "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق".

المصدر / فلسطين أون لاين