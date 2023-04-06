نتنياهو يعقد جلسة للمجلس الأمني المصغر بعد الرشقات الصاروخية من لبنان

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا للمجلس الأمني المصغر، مساء اليوم، على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان شمالي فلسطين المحتلة.

وذكر موقع قناة "I24news" أن قرار نتنياهو يأتي بعد أن تعرض لحملة انتقادات من جانب أعضاء في حكومته على خلفية رفضه دعوات متكررة لالتئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

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وأضافت أن "ما حسم القرار هو التصعيد الحاصل في المسجد الأقصى خلال فترة بالغة الحساسية وانزلاق التطورات نحو إطلاق صواريخ باتجاه بلدات الغلاف الحدودية من جانب الفصائل في قطاع غزة".

وحسب تقرير لموقع 13 الإخباري، فإن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة بطلب من الإمارات والصين للتباحث في "التصرفات الإسرائيلية" حيال الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين