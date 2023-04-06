إصابة 4 مستوطنين في رشقات صاروخية من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة

أُصيب 4 مستوطنين، من جرَّاء رشقات صاروخية، أطلقت من لبنان، نحو شمال فلسطين المحتلة.

وقالت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن التقديرات تشير إلى إطلاق أكثر من 100 صاروخ على دفعات من لبنان باتجاه شمال فلسطين.

وأضافت: «يجري إخلاء الشواطئ في منطقة مدينة نهاريا الساحلية».

إحدى المنازل التي تعرَّضت للإصابة من الصواريخ





وأفادت وسائل إعلام عبرية، إلى أن الهجوم الصاروخي الحالي هو الأكبر من لبنان منذ حرب 2006.

وبثَّت وسائل إعلام عبرية، إطلاق القبة الحديدية الإسرائيلية صواريخ في محاولة لاعتراض الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.

إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني إنه يجري إطلاع نتنياهو على الأحداث الأمنية وسيقيّم الوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين