فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"المالية" تعلن صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس

مركز للفلك يحدد تاريخ عيد الفطر 2023 فلكيًا

12 معتقلًا في الداخل المحتل على خلفية تظاهرات نصرة للأقصى

إصابة 3 مستوطنين في رشقات صاروخية من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة

دعوات للحشد والمشاركة في "الفجر العظيم" لإسناد المرابطين بالأقصى

حكم تحويل زكاة المال إلى سلة غذائية

"البطش": استمرار الاعتداءات "الصهيونية" في القدس يقود لمعركة جديدة

"صبري": محاولات الاحتلال لفرض السيادة على "الأقصى" فاشلة

عماد عودة.. "فتحاوي" تختطفه سجون السلطة لمقاومته المستوطنين

العضايلة: التصعيد في "الأقصى" افتتاح لحرب دينية

بالفيديو والصور إصابة 3 مستوطنين في رشقات صاروخية من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة

06 ابريل 2023 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
...
آثار الرشقات الصاروخية شمالي فلسطين المحتلة

أُصيب 3 مستوطنين، من جرَّاء رشقات صاروخية، أطلقت من لبنان، نحو شمال فلسطين المحتلة.

وقالت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن التقديرات تشير إلى إطلاق أكثر من 100 صاروخ على دفعات من لبنان باتجاه شمال فلسطين.

وفي وقت لاحق ذكرت مصادر شبه رسمية إسرائيلية أن عدد الصواريخ التي أطلقت شمالي فلسطين المحتلة كان ما بين 30 إلى 35 صاروخا.

وأضافت: «يجري إخلاء الشواطئ في منطقة مدينة نهاريا الساحلية».

إحدى المنازل التي تعرَّضت للإصابة من الصواريخ

تنزيل.jpg
 

وأفادت وسائل إعلام عبرية، إلى أن الهجوم الصاروخي الحالي هو الأكبر من لبنان منذ حرب 2006.

وبثَّت وسائل إعلام عبرية، إطلاق القبة الحديدية الإسرائيلية صواريخ في محاولة لاعتراض الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.

إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني إنه يجري إطلاع نتنياهو على الأحداث الأمنية وسيقيّم الوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شمال فلسطين #رشقات صاروخية #رشقات صاروخية من لبنان #مستوطنات شمال فلسطين

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر