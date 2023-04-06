12 معتقلًا في الداخل المحتل على خلفية تظاهرات نصرة للأقصى

قالت مصادر حقوقية إن شرطة الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيًا من الداخل المحتل يوم أمس الأربعاء في أعقاب تنظيم وقفات احتجاجية في بلدات فلسطينية بالداخل نصرة للمسجد الأقصى.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال 12 فلسطينيًا من شفاعمرو، وكفرمندا وعرابة وديرحنا وكفركنا وقرية الرينة.

وأمس الأربعاء، اعتقلت شرطة الاحتلال عددًا من الفلسطينيين بينهم قاصرين، كما اعتقلت فتاة من مدينة حيفا خلال وقفة إسنادية للمسجد الأقصى المبارك.

وخرج المئات من الفلسطينيين أمس في عرابة وكفركنا وكفرمندا وأم الفحم وحيفا وسخنين وشفاعمرو في تظاهرات ووقفات احتجاجية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

واندلعت مواجهات في قرية الرينة وأم الفحم وكفرمندا بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في أعقاب الوقفات الاحتجاجية.

المصدر / فلسطين أون لاين