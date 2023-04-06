فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

12 معتقلًا في الداخل المحتل على خلفية تظاهرات نصرة للأقصى

"صبري": محاولات الاحتلال لفرض السيادة على "الأقصى" فاشلة

عماد عودة.. "فتحاوي" تختطفه سجون السلطة لمقاومته المستوطنين

العضايلة: التصعيد في "الأقصى" افتتاح لحرب دينية

مطلوب مسؤول تقييم ومتابعة للعمل بمؤسسة "ميرسي كور"

إحصائية.. قطاع غزة يُسجّل 13341 مولودًا جديدًا خلال الرُبع الأول لـ2023

موريتانيا.. دعوات لهبَّة شعبية كبرى نصرة "للأقصى"

ردًّا على العدوان.. الفلسطينيون في الوطن والشتات يتحدون نصرة للأقصى

صندوق النقد: المواجهة بين أميركا والصين قد تؤدّي إلى "تفتيت العالم"

"كتلة جامعة القدس" تطلق حملة "درع الأقصى" لإسناد المعتكفين

12 معتقلًا في الداخل المحتل على خلفية تظاهرات نصرة للأقصى

06 ابريل 2023 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
...
شرطة الاحتلال تعتقل عدد من الشبان في أم الفحم إثر مشاركتهم في وقفة نصرة للأقصى

قالت مصادر حقوقية إن شرطة الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيًا من الداخل المحتل يوم أمس الأربعاء في أعقاب تنظيم وقفات احتجاجية في بلدات فلسطينية بالداخل نصرة للمسجد الأقصى.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال 12 فلسطينيًا من شفاعمرو، وكفرمندا وعرابة وديرحنا وكفركنا وقرية الرينة.

وأمس الأربعاء، اعتقلت شرطة الاحتلال عددًا من الفلسطينيين بينهم قاصرين، كما اعتقلت فتاة من مدينة حيفا خلال وقفة إسنادية للمسجد الأقصى المبارك.

وخرج المئات من الفلسطينيين أمس في عرابة وكفركنا وكفرمندا وأم الفحم وحيفا وسخنين وشفاعمرو في تظاهرات ووقفات احتجاجية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

واندلعت مواجهات في قرية الرينة وأم الفحم وكفرمندا بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في أعقاب الوقفات الاحتجاجية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #القدس #أم الفحم #الداخل المحتل #كفر كنا #عرابة

متعلقات

الأكثر قراءة