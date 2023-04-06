مطلوب مسؤول تقييم ومتابعة للعمل بمؤسسة "ميرسي كور"

مؤسسة الميرسي كور Mercy Corps هي مؤسسة عالمية رائدة مدعومة بالاعتقاد بإمكانية وجود عالم أفضل. في حالات الكوارث، وفي المصاعب ، في أكثر من 40 دولة حول العالم ، نتشارك في وضع حلول جريئة موضع التنفيذ - مساعدة الناس على الانتصار على الشدائد وبناء مجتمعات أقوى من الداخل. الآن وفي المستقبل.

في فلسطين، تعمل Mercy Corps جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المحلية والشركاء منذ الثمانينيات ولديها موظفون في ثلاثة مكاتب في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة.

يهدف عمل Mercy Corps إلى زيادة قدرة المجتمع المدني الفلسطيني على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ، والتعافي على المدى الطويل ، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الميرسي كور Mercy Corps تعلن فيه عن الوظيفة الشاغرة التالية:

- المسمى الوظيفي: مسؤول تقييم ومتابعة MEL Officer

- نوع الوظيفة: دوام كامل ، عقد منتظم

- المكان: مكتب رام الله / مكتب غزة

- المدة: سنة واحدة مع إمكانية التمديد

- يقدم تقاريره مباشرة إلى: مدير المراقبة والتقييم والتعلم

ملخص الوظيفة العامة

- سيكون موظف MEL مسؤولاً عن تنفيذ أنشطة المراقبة والتقييم والتعلم (MEL) لمؤسسة Mercy Corps في فلسطين.

- سيكون مسؤولاً عن المساهمة في المساعدة الفنية في برنامج MEL لكل برنامج وتطوير آليات ناجحة للتنفيذ الفعال والتحسين المستمر لخطط وأنظمة المراقبة والتقييم لبرامج Mercy Corps بما يتماشى مع Mercy Corps والجهات المانحة سياسات MEL.

- سيكون مسؤول MEL مسؤولاً عن وضع خطط وأنظمة الرصد والتقييم المطلوبة ، لتطوير أدوات لكل من أدوات المراقبة والتقييم (بالتعاون مع البرامج) ، ولتيسير الجمع الدقيق وإجراء تحليل دقيق للبيانات ذات الصلة لقياس تقدم البرنامج وتأثيره و المساعدة في توفير المعلومات لأصحاب المصلحة لاتخاذ القرار.

- سيضمن موظف MEL التنفيذ السليم لسياسة MEL في جميع برامج Mercy Corps.

المسؤوليات والواجبات

- دعم تطوير خطط M&E وأدوات الرصد والتقييم وتصميم المسح والمنهجية وتحليل البيانات والتوجيهات الأخرى المطلوبة لتقييم تأثير البرامج.

- التأكد من أن البرامج تستخدم أنظمة وأدوات MEL اللازمة لإعلام وتحسين كل برنامج فردي ، بالإضافة إلى التغذية في نظام MEL الأوسع على المستوى القطري والاستراتيجية القطرية.

- دعم برامج Mercy Corps في فلسطين في تنفيذ أنشطة MEL وكذلك دعم تطوير نظام إدارة البيانات وأدوات المراقبة والتقييم لإجراء مسوحات أساسية وجمع البيانات ، وأي مهام أخرى لبرنامج MEL.

- ضمان أعلى جودة لجمع البيانات في الميدان ، وتدفق البيانات من الميدان عبر فريق البرنامج، ومساعدة البرنامج على تجميع البيانات باستخدام نموذج المشارك القياسي.

- كونه المسؤول عن نظام إدارة البيانات Mercy Corps لجميع Mercy Corps في فلسطين. تقديم المشورة للأدوات التي تعتمد على نظام إدارة البيانات لجميع البرامج وضمان الاستجابة لمتطلبات Mercy Corps العالمية ومتطلبات المانحين.

- قيادة التدريب ذي الصلة لعداد جمع البيانات مع التأكد من دقة جمع البيانات ودقتها.

- قيادة فريق دعم المهام (العدادين والمراقبين الميدانيين) من خلال تصميم القوالب المناسبة وإجراء فحوصات العينات وتقديم التوجيه والتوجيه والدعم حسب الاقتضاء.

- دعم / قيادة تنفيذ الحد الأدنى من معايير MEL. الدعم ، حسب الحاجة ، في التزام البرنامج بجميع المعايير الدنيا من خلال توفير التوجيه والقوالب اللازمة والمدخلات الفنية والتدريب لجميع البرامج.

- الاتصال بفرق MEL الشريكة الأخرى من المنظمات غير الحكومية / المنظمات غير الحكومية للتأكد من أن فريق Mercy Corps MEL تمثيلي ونشط.

- إجراء مراجعة ضمان جودة البيانات لمؤشرات برامج Mercy Corps وفقًا لمعايير الحد الأدنى لسياسة MEL وتقديم توصيات لتحسين التزام البرنامج بالمعايير الدنيا.

- حسب الحاجة والمخطط ، القيام بإجراء زيارات ميدانية وزيارة مشتركة وزيارات عشوائية وفحوصات عشوائية للأنشطة المنفذة لضمان جودة وسير التنفيذ وفقًا للخطط المتفق عليها.

- مشاركة ملاحظات أنشطة المراقبة مع مدير MEL وفريق إدارة البرنامج ، وتأكد من متابعة الإجراءات الناتجة وضمان إكمالها بنجاح من خلال إجراء زيارات المتابعة أو تأكيد المشاركين.

- الاتصال بالموظفين المعنيين بالبرامج لضمان فهم متطلبات الرصد والتقييم وأفضل الممارسات.

- العمل عن كثب مع فرق البرنامج لتجميع بيانات المشاركين والتأكد من تحديث البيانات.

- إجراء تحليل خط الأساس ومراقبة ما بعد التوزيع (PDM) وتحليل خط النهاية وإعداد تقرير التحليل.

- الاحتفاظ بقاعدة بيانات محدثة للمشاركين في البرنامج مع جميع المعلومات المطلوبة (المشاركون SADD ، ونوع المساعدة ، ومقدار المساعدة ، وبيانات المساعدة ، .. إلخ).

- أن تكون مسؤولاً عن تحديث نظام TolaData لجميع برامج Mercy Corps بما في ذلك تحميل جميع الأدلة.

- اكتب قصص النجاح ، وقم بإجراء مقابلات جماعية مركزة / مع المخبرين الرئيسيين مع المشاركين وقدم نظرة ثاقبة لتنفيذ البرنامج من خلال تقارير المراقبة الميدانية.

- الإبلاغ بانتظام عن أي قضايا رئيسية تتعلق بالرصد والتقييم إلى مدير MEL الأول.

- المشاركة في تقييم الاحتياجات والدراسات البحثية من خلال جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية حسب الاقتضاء.

- المشاركة في تصميم وإجراء استطلاعات مراقبة ما بعد التنفيذ ومشاركة النتائج مع فريق إدارة البرنامج.

- المشاركة في تصميم وإجراء جلسات الدروس المستفادة من خلال جمع البيانات وتحليلها والإبلاغ عنها لإدارة البرنامج.

- المشاركة في تعزيز ثقافة التعلم ثنائي الاتجاه في المنظمة.

- الالتزام ودعم جميع الجهود نحو المساءلة ، وتحديداً تجاه المشاركين والالتزام بمدونة أخلاقيات وسياسات Mercy Corps والمعايير في المجتمع المحلي.

- أداء العمل خارج ساعات العمل العادية عند الضرورة. يجب الاتفاق على الإجازة التعويضية مسبقًا مع مدير MEL / HR.

- التصرف بشكل مهني وشخصي على حدٍ سواء على نحو يؤدي إلى إضفاء المصداقية على Mercy Corps وعدم تعريض مهمتها الإنسانية للخطر.

- أي واجبات أخرى كما هو مطلوب من قبل مدير MEL في البلد.

- التأكد من تنفيذ جميع المهام والأنشطة المكتبية أو الميدانية مع تحليل وفهم واضحين لأولويات إدارة الأمن.

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو التنمية الاقتصادية أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة.

- أكثر من 5 سنوات خبرة مثبتة في المراقبة والتقييم في المشاريع الممولة من المنظمات الدولية غير الحكومية.

- + 1 سنوات من الخبرة في الإشراف وقيادة جمع البيانات.

- أكثر من سنة من الخبرة في العمل مع جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية.

- خبرة MEL متعددة القطاعات في (تنمية الشباب ، ريادة الأعمال ، WASH ، CTP ، .. إلخ.)

- إجادة عالية في استخدام MS Office ، وخاصة Excel ، وحزم إدارة قواعد البيانات والإحصاءات: SPSS أو حزمة إحصائية أخرى ، Google Apps ، Google Analytics و PowerBI

- خبرة ممتازة في معالجة البيانات وجمعها وتحليلها وتصورها.

- خبرة في قيادة الجلسات الأساسية ، والخط النهائي ، والاستطلاعات ، وجلسات مجموعات النقاش المركزة.

- خبرة في كتابة قصص النجاح والدروس المستفادة.

- مهارات إعداد التقارير الفنية الممتازة.

- مطلوب إتقان اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.

- القدرة على التفاعل بشكل فعال مع الموظفين الدوليين والمحليين ، وكذلك مع شركاء المشروع وأعضاء المجتمع.

- القدرة على التصرف بحساسية واحترام تجاه الآخرين

طريقة التسجيل

- يتم تشجيع الأشخاص المؤهلين ذوي الإعاقة بشدة على التقديم.

- يتم تشجيع المرشحين المهتمين على تقديم طلب عبر الإنترنت من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم السبت 15 أبريل 2023

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.