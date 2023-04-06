إحصائية.. قطاع غزة يُسجّل 13341 مولودًا جديدًا خلال الرُبع الأول لـ2023

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال الرُبع الأول من هذا العام، 13 ألف و341 مولوداً جديداً بالإضافة إلى ألف و162 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية، التي نشرتها الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدَّر بـ6 آلاف و844 مولوداً بنسبة تقدَّر بـ51.30%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.69% بواقع 6 آلاف و497 مولودة.

ولفتت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة، سجَّلت 4 آلاف و930 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبا داخلية خان يونس 2495 مولوداً.

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كما سجَّلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 2438 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 1796 مولوداً، في حين سجَّلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1682 مولوداً جديداً.

الوفيات

وعن الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجَّلت 1162 وفاة خلال هذا الرُبع، حيث قُدّرت وفيات الذكور بـ650 وفاة بنسبة تقدر بـ55.93%، مقابل 512 وفاة من الإناث بنسبة تقدَّر بـ44.06 %.

المصدر / فلسطين أون لاين