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غزة: انطلاق فعاليات اليوم الوطني للأسير الفلسطيني

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بالصور غزة: انطلاق فعاليات اليوم الوطني للأسير الفلسطيني

06 ابريل 2023 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات إحياء اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، والذي يصادف السابع عشر من نيسان/ إبريل من كل عام.

وجاء انطلاق الفعاليات خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في شؤون الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وأعلن المنظّمون عن عدَّة فعاليات مركزية تحت شعار "الأسرى درع المسرى"، سيتم تنظيمها خلال هذا الشهر من بينها المؤتمر الدولي لدعم الأسرى الذي سيتم عقده في الداخل والخارج، إضافة لمسيرة حاشدة في يوم الأسير، والمعرض الوطني الفني الذي سيتم تنظيمه ما بين 24-29 من الشهر الجاري.

وأشار المنظّمون إلى الأهمية الكبيرة لقضيتي الأسرى والمسرى، موجّهين التحية للمرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أن فعاليات الدعم والإسناد للأسرى ستكون متنوعة ومتعدّدة هذا العام داعين الفلسطينيين في كل مكان للمشاركة الفاعلة فيها وفاء لتضحيات الأسرى داخل سجون الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #يوم الأسير

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