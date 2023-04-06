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أول لاعب يفسخ تعاقده مع فريق بيت حانون

06 ابريل 2023 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن اللاعب مهند أبو زيد فسخ تعاقده مع نادي اتحاد بيت حانون الرياضي، بعدما جدَّد تعاقده مع الفريق لموسم آخر الشهر الماضي.

وأكد أبو زيد، أنه فسخ تعاقده بالتراضي ولأسباب خاصة به، دون الإفصاح عن الأسباب الحقيقية لقراره.

ولعب أبو زيد الدور الأول في الموسم الماضي ضمن فريق اتحاد بيت حانون، قبل أن يتغيّب في مرحلة الإياب دون معرفة الأسباب.

ويلعب أبو زيد في مركزي الهجوم والجناح الأيسر، وتألق مع الشاطئ قبل عدَّة مواسم وحصل على هدَّاف الفريق، وتنقّل بين عدَّة فِرق أبرزها شباب رفح وغزة الرياضي وأهلي بيت حانون.

ولم يحدّد أبو زيد وجهته المقبلة، حيث من المتوقع أن ينتقل لأحد الفِرق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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#بيت حانون #اتحاد بيت حانون #مهند أبو زيد

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