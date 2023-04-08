8 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 8 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1879 والي مصر الخديوي إسماعيل يقرر طرد الوزيرين البريطاني والفرنسي من الحكومة المصرية.

والي مصر الخديوي إسماعيل يقرر طرد الوزيرين البريطاني والفرنسي من الحكومة المصرية. 1904 توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي.

توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي. 1906 التوقيع على مرسوم يمنح فرنسا وإسبانيا السيطرة على مراكش.

التوقيع على مرسوم يمنح فرنسا وإسبانيا السيطرة على مراكش. 1946 عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم.

عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم. 1948 استشهاد القائد العام لقوات الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني أثناء محاولة استرداد قرية القسطل من العصابات الصهيونية، وفي نفس اليوم الذي استشهد فيه الحسيني بدأ مجاهدو قوات الجهاد المقدس بالهجوم الشامل على القرية، انتهت بتحرير القسطل.

استشهاد القائد العام لقوات الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني أثناء محاولة استرداد قرية القسطل من العصابات الصهيونية، وفي نفس اليوم الذي استشهد فيه الحسيني بدأ مجاهدو قوات الجهاد المقدس بالهجوم الشامل على القرية، انتهت بتحرير القسطل. 1957 إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب عدوان 1956.

إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب عدوان 1956. 1970 القوات الجوية الصهيونية ترتكب مجزرة مدرسة بحر البقر التي أدى إلى استشهد 30 طفلاً مصرياً.

القوات الجوية الصهيونية ترتكب مجزرة مدرسة بحر البقر التي أدى إلى استشهد 30 طفلاً مصرياً. 1992 أثناء الاشتباك مع العدو: استشهاد القائد القسامي طارق عبد الفتاح دخان من مخيم النصيرات نجل القائد في حركة حماس عبد الفتاح دخان وأحد مؤسسيها.

أثناء الاشتباك مع العدو: استشهاد القائد القسامي طارق عبد الفتاح دخان من مخيم النصيرات نجل القائد في حركة حماس عبد الفتاح دخان وأحد مؤسسيها. 2003 استشهاد القائد القسامي سعد العرابيد وبرفقته القساميين أشرف الحلبي ومحمود فروانة في قصف صهيوني استهدف سيارته في غزة.

استشهاد القائد القسامي سعد العرابيد وبرفقته القساميين أشرف الحلبي ومحمود فروانة في قصف صهيوني استهدف سيارته في غزة. 2004 اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المتمردة في دارفور وذلك فيما عرف بنزاع دارفور.

اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المتمردة في دارفور وذلك فيما عرف بنزاع دارفور. 2005 بدأ مراسم جنازة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان.

بدأ مراسم جنازة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان. 2016 مصر والسعودية تعلنان عن الاتفاق على تنفيذ جسر بري يربط بين مصر والسعودية عبر البحر الأحمر.

مصر والسعودية تعلنان عن الاتفاق على تنفيذ جسر بري يربط بين مصر والسعودية عبر البحر الأحمر. 2019 الولايات المتحدة الأمريكية تدرج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الموصوفة بالإرهابية.

المصدر / فلسطين أون لاين