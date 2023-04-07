7 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 7 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1948 اندلاع معركة القسطل، وتمكن الثوار من تحرير القرية، بعد أن قتلوا 150 صهيونياً، وجرحوا 80 آخرين، وقد اندلعت المعرك أثناء توجه القائد العام لمنظمة الجهاد المقدس الفلسطينية الشهيد عبد القادر الحسيني من القدس إلى دمشق للاجتماع بالجامعة العربية، أملاً في الحصول على السلاح.

اندلاع معركة القسطل، وتمكن الثوار من تحرير القرية، بعد أن قتلوا 150 صهيونياً، وجرحوا 80 آخرين، وقد اندلعت المعرك أثناء توجه القائد العام لمنظمة الجهاد المقدس الفلسطينية الشهيد عبد القادر الحسيني من القدس إلى دمشق للاجتماع بالجامعة العربية، أملاً في الحصول على السلاح. 1948 تأسيس منظمة الصحة العالمية.

تأسيس منظمة الصحة العالمية. 1956 الإعلان عن استقلال المغرب من إسبانيا.

الإعلان عن استقلال المغرب من إسبانيا. 1969 انطلاقة جبهة التحرير العربية في فلسطين.

انطلاقة جبهة التحرير العربية في فلسطين. 1969 الميلاد الرمزي لشبكة الإنترنت.

الميلاد الرمزي لشبكة الإنترنت. 1986 منتخب الكويت لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج الثامنة المقامة في البحرين.

منتخب الكويت لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج الثامنة المقامة في البحرين. 1988 - الاتحاد السوفيتي يعلن عزمه الانسحاب من أفغانستان.

- الاتحاد السوفيتي يعلن عزمه الانسحاب من أفغانستان. 1992 نجاه الرئيس الراحل ياسر عرفات من حادث تحطم طائرته في الصحراء الليبية في أثناء عاصفة رملية وقد أدى الحادث إلى مقتل طيارين ومهندس طيران.

نجاه الرئيس الراحل ياسر عرفات من حادث تحطم طائرته في الصحراء الليبية في أثناء عاصفة رملية وقد أدى الحادث إلى مقتل طيارين ومهندس طيران. 2003 بداية دخول القوات الأمريكية إلى العاصمة الأوكرانية بغداد، بعد أيام من بدء الحملة العسكرية البرية والجوية للحرب الأمريكية على العراق.

بداية دخول القوات الأمريكية إلى العاصمة الأوكرانية بغداد، بعد أيام من بدء الحملة العسكرية البرية والجوية للحرب الأمريكية على العراق. 2008 استمرار أحداث شغب بمدينة المحلة الكبرى بمصر لليوم الثاني على التوالي بعد الدعوة للإضراب العام.

استمرار أحداث شغب بمدينة المحلة الكبرى بمصر لليوم الثاني على التوالي بعد الدعوة للإضراب العام. 2014 مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح خلال اشتباكات مسلحة دارت بين مجموعتين مسلحتين في مخيم "المية ومية" الفلسطيني شرق صيدا في لبنان.

مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح خلال اشتباكات مسلحة دارت بين مجموعتين مسلحتين في مخيم "المية ومية" الفلسطيني شرق صيدا في لبنان. 2022 الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي.

المصدر / فلسطين أون لاين