تايوان ترصد مروحية وسفنا حربية صينية قرب حدودها

أعلنت تايوان، اليوم الخميس، رصدها 3 سفن حربية ومروحية صينية بالقرب من حدودها البحرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان، أنها رصدت مروحية حربية مضادة للغواصات وثلاث سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكر موقع "تايوان نيوز" الإخباري المحلي.

وذكر البيان أن مروحية مضادة للغواصات من طراز "Ka-28" تابعة للجيش الصيني دخلت الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية، مشيرا أن المروحية لم تعبر خط الوسط لمضيق تايوان.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية لمراقبة الطائرات والسفن الصينية، وفق البيان.

وتأتي هذه التطورات بعد لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، بولاية كاليفورنيا، وهو ما وصفته الصين بـ"التواطؤ الأمريكي مع تايوان".

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

وتعارض بكين بشدة أي اتصال رسمي بين واشنطن وتايبيه.

المصدر / وكالات