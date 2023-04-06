شوربة الشمندر

المكونات:

كوبا ماء.

كوب شمندر طازج ومقشر.

كوب قرع مقطع شرائح.

نصف كوب بصل مفروم.

نصف كوب طماطم.

نصف كوب بطاطا مقشرة ومفرومة.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

كريمة الطبخ (حسب الرغبة).

رشة ملح.

طريقة التحضير:

في مقلاة على النار، ضعي الشمندر، والقرع، والبطاطس، والطماطم مع كوبين من الماء.

اتركي المكونات حتى يغلي الماء، ثم خففي الحرارة حتى تنضج الخضراوات.

اتركي المكونات بعد نضجها تبرد، ثم اخلطي الشوربة في الخلاط جيداً.

أضيفي الملح، والسكر، والفلفل الأسود إلى الشوربة.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وزينيها بأوراق الكزبرة والكريمة.