فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لجنة أممية تدين اقتحام الأقصى وتدعو لمحاسبة الاحتلال

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 موعدها والفِرق المشاركة

كفتة الذرة بالجبنة

السليق السعودي

ضبط مواد غذائية فاسدة في غزة وخان يونس والشمال

6 أطعمة معلبة تزيد الوزن وترفع الضغط

"المحامين العرب" يدين انتهاكات الاحتلال في "الأقصى"

خروج النساء لصلاة التراويح في المسجد

سيدات "الأرض الطيبة" يقهرن البطالة

رحمة للعالمين.. حال النبي مع الناس (1-2)

شوربة الشمندر

06 ابريل 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
...
شوربة الشمندر

المكونات:

كوبا ماء.

كوب شمندر طازج ومقشر.

كوب قرع مقطع شرائح.

نصف كوب بصل مفروم.

نصف كوب طماطم. 

نصف كوب بطاطا مقشرة ومفرومة.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

كريمة الطبخ (حسب الرغبة).

رشة ملح.

طريقة التحضير:

في مقلاة على النار، ضعي الشمندر، والقرع، والبطاطس، والطماطم مع كوبين من الماء.

اتركي المكونات حتى يغلي الماء، ثم خففي الحرارة حتى تنضج الخضراوات.

اتركي المكونات بعد نضجها تبرد، ثم اخلطي الشوربة في الخلاط جيداً.

أضيفي الملح، والسكر، والفلفل الأسود إلى الشوربة.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وزينيها بأوراق الكزبرة والكريمة.

تويتر تويتر
#سفرة رمضان #مقبلات #شوربات #شوربة الشمندر

متعلقات

الأكثر قراءة