نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 والفِرق المشاركة

محمد زقوت

بعد اكتمال دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، ينتظر مشجعو الكرة الأفريقية قرعة هذا دور ال 8، بعدما شهد دور المجموعات منافسات قوية ومحتدمة.

ويشرف على هذه البطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منذ عام 1964، ويشارك في هذه البطولة 58 نادياً من 46 دوري أفريقي من دول القارة السمراء كافّة، وبعد خوض التصفيات المؤهلة لدور المجموعات يشارك 16 ناديًا في هذا الدور.

وفي هذه الموسم 2023 شهدت هذه البطولة مشاركة فريقين من مصر، والمغرب، والجزائر، والسودان، وفيما شهدت مشاركة فريق وحيد من تونس، وأنغولا، والكونغو، وجنوب أفريقيا، والكاميرون، وتنزانيا، وأوغندا، وغينيا.

ويستعرض لكم موقع " " نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023، والقنوات الناقلة للقرعة الـ8، والفِرق المشاركة فيها ونظام دور الـ8 والقنوات الناقلة للقرعة، وقيمة الجوائز المالية لهذه البطولة.

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نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والمعروف بدور الـ8، يوم الأربعاء الموافق 5 إبريل/ نيسان 2023.

وتذاع القرعة لدور الـ8 حسب توقيت الدول المشاركة في البطولة، على النحو التالي:

في تمام الساعة 6:30 بتوقيت المغرب.

في تمام الساعة 7:30م بتوقيت تونس، والجزائر.

في تمام الساعة 8:30م بتوقيت مصر والسودان وجنوب أفريقيا.

وجاءت نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، على النحو التالي:





ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور الـ8 في دوري أبطال أفريقيا 2023؟

أعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيبث القرعة على القناة الرسمية للاتحاد على اليوتيوب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 على الهواء مباشرة.

وتذاع القرعة أيضًا على قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، وقد حظيت قنوات بي إن سبورت بنقل أحداث البطولة بكل مجرياتها بداية بقرعة دور المجموعات ومبارياتها وكذلك ستنقل قرعة دور ربع النهائي ومبارياته.

ما هي الفِرق المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023؟

يشارك في هذا الدور 8 أندية من 2 من الجزائر والمغرب و1 من كل من مصر تونس وجنوب أفريقيا وتنزانيا، ونوضّح بالجدول التالي كل مجموعة والمتأهل منها في المركز الأول والمركز الثاني (وصيف) وهذه الأندية هي:

المجموعة المركز الأول الوصيف الأولى الوداد الرياضي شبيبة القبائل الثانية ماميلودي صن داونز الأهلي الثالثة الرجاء الرياضي سيمبا الرابعة الترجي الرياضي شباب رياضي بلوزداد

ما هو نظام دور الـ8 في دوري أبطال أفريقيا 2023؟

بعد تأهل 8 أندية من أصل 16 لهذا الدور، يكون نظام مباريات ربع النهائي عبارة عن مواجهة صاحب المركز الأول ضد صاحب المركز الثاني باستثناء وصيف مجموعته في دور المجموعات.

وتكون خيارات مواجهة أصحاب المراكز الأولى في هذا الدور على هذا النحو:

يواجه نادي الوداد الرياضي وصيف المجموعة الثانية والثالثة والرابعة فقط.

يواجه نادي ماميلودي صن داونز وصيف المجموعة الأولى والثالثة والرابعة فقط.

يواجه نادي الترجي الرياضي وصيف المجموعة الأولى والثانية والثالثة فقط.

ما هي قيمة الجوائز المالية لـ دوري أبطال أفريقيا؟

تختلف قيمة الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا من نادي إلى آخر ونوضّح ذلك على هذا النحو:

الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2023، يحصل على 3.5 بدل من 2.5 مليون دولار. وصيف اللقب يحصل على مليون و750 ألف دولار. صاحب المركزين الثالث والرابع يحصل كل منهما على مليون دولار. الفِرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي تحصل على 800 ألف دولار. فريقا ثالث ورابع دور المجموعات تحصل على 600 ألف دولار.

وأخيراً، يعتبر النادي الأهلي المصري أكثر الفِرق تحقيقاً للقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، ويليه نادي الزمالك المصري ونادي تي بي مازيمبي برصيد 5 ألقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين