ضبط مواد غذائية فاسدة في غزة وخان يونس والشمال

أعلنت مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة بمحافظتي غزة والشمال، أنها ضبطت 17 طناً من المواد الغذائية المخالفة، لوجد فساد ظاهري عليها، وذلك بالاشتراك مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد والصحة والبلدية.

وبينّت مباحث التموين في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن طواقم العمل ضبطت 15 طناً "جبنة فيتا"، و (2) طن طحينة.

وأوضحت أن الكميات ضبطت خلال الجولات التفتيشية التي شملت عدد من الأسواق والمحال والمخازن التجارية.

وذكرت مباحث التموين، أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة وفقًا للأصول المتبعة، وإحالة ملفات القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي خان يونس، ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في المحافظة 4 أطنان مكسرات "عين الجمل" وذلك لرسوبها في الفحص المخبري، وعدم مطابقتها للمواصفات.

جاء ذلك خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد، على المحال التجارية والأسواق بخان يونس، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر أنه تم ضبط الكمية لدي التاجر (ج، ق)، حيث تم تحرير محضر ضبط للكمية لرسوبها في الفحص المخبري، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحويلها لعلف حيواني، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

المصدر / فلسطين أون لاين