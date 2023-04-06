"المحامين العرب" يدين انتهاكات الاحتلال في "الأقصى"

دان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، الاقتحام المتكرّر لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء "الوحشي" على المصلّين المعتكفين الآمنين به والمرابطين.

وقال بن عيسى في بيان صحفي، اليوم الخميس: إن "الاحتلال الإسرائيلي المارق على الشرعية الدولية تجاوز بأفعاله الإجرامية المتكرّرة ضدَّ المصلّين وتدنيسه لحرمة المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الخطوط الحمراء كافّة، واستفز مشاعر ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ما يستلزم تحركًا دوليًّا حقيقيًّا لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل والمقدّسات الإسلامية والمسيحية داخل القدس الشريف من محاولات التهويد المستمرة".

واستنكر الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات جادة وإجراءات حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي ردًّا على اعتدائه الغاشم والمتكرّر على المرابطين والمصلّين في المسجد الأقصى المبارك ومن بينهم النساء.

وأشاد بتضحيات وجهاد المرابطين والمرابطات للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وصمودهم أمام الاقتحامات المستمرة من قِبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً موقف الاتحاد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى أن يتحرَّر كل شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر / وكالات