مقدسيون يواصلون رباطهم في الأقصى رغم وحشية اعتداءات الاحتلال

واصل المقدسيون رباطهم في باحات المسجد الأقصى المبارك طوال ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، على الرغم من محاولات قوات الاحتلال إخراجهم بالقوة من المسجد وباحاته.

ووثقت صور من باحات الأقصى أداء عشرات المقدسيين الصلاة خلال اقتحام مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد المبارك، فيما كانت مجموعات أخرى من المرابطين تتلو القرآن.

وأخلت قوات الاحتلال بالقوة الوحشية المسجد وباحاته من آلاف المصلين والمعتكفين منذ منتصف الليل، فيما نجحت مجموعات من المرابطين في الحفاظ على مواقعها بالمسجد.

ومنذ منتصف الأسبوع يتوافد الآلاف من القدس والضفة الغربية ومدن الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى للاعتكاف فيه، تلبيةً لدعوات عديدة للزحف للأقصى والاحتشاد فيه لمنع مخططات الاحتلال ضد الأقصى.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، اقتحمت مجموعات من المستوطنين، باحات الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذت مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحامات لباحات الأقصى بالزي الكهنوتي، وأدوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية.

وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى على دفعات متتالية من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة التي انتشرت في ساحات الأقصى.





المصدر / فلسطين أون لاين