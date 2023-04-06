جبارين: شعبنا لن يفرّط بمقدساته والمقاومة لن تصمت على انتهاكات الاحتلال

وجه القيادي في حركة حماس زاهر جبارين، التحية للجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها وخاصة في القدس، على صمودهم وثباتهم في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وشدد جبارين في تصريح صحفية، على أن الانتهاكات والمجازر في المسجد الأقصى والمخططات لهدم قبة الصخرة تستوجب على الأمة العربية والإسلامية التحرك لنصرة مسرى نبيهم.

وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة متطرفين وإرهابيين لا حدود لمطامعهم وإجرامهم، وهذا يتطلب منا التوحد للتصدي لها ككتلة واحدة.

وقال جبارين إن شعبنا ومقاومتنا نمتلك العزيمة والإرادة؛ وسننتصر في معركة الأسرى والمسرى مهما تغول الاحتلال.

وأردف: "الأردن بشعبها وقبائلها قدمت الشهداء والأسرى دفاعاً عن فلسطين وعليهم أن يتلاحموا معنا في ميدان مقارعة الاحتلال".

ودعا جبارين لطرد السفراء الإسرائيليين من الأردن وكافة الدول العربية والإسلامية انتصارا للقضية الفلسطينية.

وأكد أن التعدي على أماكن العبادة خط أحمر ولا يمكن لأي مجتمع أو دولة أن تقبل بانتهاك حرمات دينهم.

وأشار إلى أن المقاومة لن تصمت على تمادي الاحتلال؛ وأن غرف العمليات المشتركة تناقش كيفية الرد على هذه الاعتداءات، مضيفاً أن تضحيات وصمود شعبنا في ضفة العياش والقدس والداخل سيثمر نصرا وعزا قريباً.

وذكر أن محاولات الاحتلال في صهر إرادة شعبنا لن تفلح أبداً؛ فشعبنا وفيّ والجيل الحالي هو جيل النصر التحرير.

ووجه جبارين التحية للبنان على مواقفها المشرفة وما ضحت وقدمت وصبرت خلال سنوات الصراع مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين