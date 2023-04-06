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حزب الله يدين اعتداءات الاحتلال في الأقصى ويؤكد وقوفه مع الفلسطينيين

06 ابريل 2023 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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دان حزب الله بشدة قيام "قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين وتعرضها بالضرب للنساء والرجال منتهكة حرمة بيت الله وقبلة المسلمين الاولى وقيامها باعتقال مئات المصلين، مخلية الساحة أمام المستوطنين لدخول باحات المسجد وتدنيسها".

وقال حزب الله في بيان اليوم الخميس، إن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس يمس كل المسلمين والمسيحيين والاحرار في العالم وينتهك كل القيم الدينية والأخلاقية والانسانية، ويستدعي أوسع حملة استنكار وادانة من كل الشرفاء والأحرار في العالم".

وتابع "كما أنه رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية لهذا العدو وإرهابه وإجرامه".

وجدد حزب الله، إعلان "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة"، مؤكداً وقوفه إلى جانبهم في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية المصلين والمسجد الأقصى وردع العدو عن مواصلة اعتداءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #حزب الله

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