6 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 6 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1250 انهزام الصليبيين في المنصورة بمصر خلال الحملة الصليبية السابعة، وأسر ملك فرنسا لويس التاسع.

انهزام الصليبيين في المنصورة بمصر خلال الحملة الصليبية السابعة، وأسر ملك فرنسا لويس التاسع. 1896 افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا.

افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا. 1917 الولايات المتحدة تدخل الحرب خلال الحرب العالمية الأولى.

الولايات المتحدة تدخل الحرب خلال الحرب العالمية الأولى. 1919 بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند.

بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند. 1972 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة العاشرة) بالقاهرة (دورة استثنائية).

عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة العاشرة) بالقاهرة (دورة استثنائية). 1994 الرد الأول على مجزرة الحرم الإبراهيمي، حيث فجر القسامي رائد زكارنة من قباطية قضاء جنين سيارته المفخخة داخل محطة باصات العفولة، فقتل 9 صهاينة وجرح أكثر من 50 آخرين.

الرد الأول على مجزرة الحرم الإبراهيمي، حيث فجر القسامي رائد زكارنة من قباطية قضاء جنين سيارته المفخخة داخل محطة باصات العفولة، فقتل 9 صهاينة وجرح أكثر من 50 آخرين. 1994 بداية الحرب العرقية في رواندا، وتسببت بمقتل مئات آلاف المدنيين بمجازر وحشية قلما شهدت البشرية لها مثيلاً.

بداية الحرب العرقية في رواندا، وتسببت بمقتل مئات آلاف المدنيين بمجازر وحشية قلما شهدت البشرية لها مثيلاً. 2005 انتخاب الزعيم الكردي العراقي جلال طالباني رئيساً لجمهورية العراق، وذلك لمرحة انتقالية حتى وضع الدستور العراقي الجديد وإجراء الانتخابات التشريعية.

انتخاب الزعيم الكردي العراقي جلال طالباني رئيساً لجمهورية العراق، وذلك لمرحة انتقالية حتى وضع الدستور العراقي الجديد وإجراء الانتخابات التشريعية. 2008 إضراب عام في مصر ضد الغلاء والفساد يؤدي إلى اعتقال عدد من المعارضين ووقوع أحداث شغب في مدينة المحلة الكبرى، وتأسيس حركة شباب 6 أبريل.

إضراب عام في مصر ضد الغلاء والفساد يؤدي إلى اعتقال عدد من المعارضين ووقوع أحداث شغب في مدينة المحلة الكبرى، وتأسيس حركة شباب 6 أبريل. 2011 الحكومة السودانية تتهم الكيان العبري بشن غارة جية على منطقة بورسودان.

الحكومة السودانية تتهم الكيان العبري بشن غارة جية على منطقة بورسودان. 2014 مؤسس الأقصى للوقف والتراث تؤكد أن الاحتلال مستمر في طرح مخططات وأفكار لبناء كنيس يهودي على جزء من المسجد الأقصى خطوة مرحلية لبناء "الهيكل" المزعوم.

مؤسس الأقصى للوقف والتراث تؤكد أن الاحتلال مستمر في طرح مخططات وأفكار لبناء كنيس يهودي على جزء من المسجد الأقصى خطوة مرحلية لبناء "الهيكل" المزعوم. 2018 مقتل 70 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 500 آخرين في هجومٍ كيماويّ في مدينة دوما بريف دمشق سوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين