6 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 6 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1250 انهزام الصليبيين في المنصورة بمصر خلال الحملة الصليبية السابعة، وأسر ملك فرنسا لويس التاسع.
- 1896 افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا.
- 1917 الولايات المتحدة تدخل الحرب خلال الحرب العالمية الأولى.
- 1919 بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند.
- 1972 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة العاشرة) بالقاهرة (دورة استثنائية).
- 1994 الرد الأول على مجزرة الحرم الإبراهيمي، حيث فجر القسامي رائد زكارنة من قباطية قضاء جنين سيارته المفخخة داخل محطة باصات العفولة، فقتل 9 صهاينة وجرح أكثر من 50 آخرين.
- 1994 بداية الحرب العرقية في رواندا، وتسببت بمقتل مئات آلاف المدنيين بمجازر وحشية قلما شهدت البشرية لها مثيلاً.
- 2005 انتخاب الزعيم الكردي العراقي جلال طالباني رئيساً لجمهورية العراق، وذلك لمرحة انتقالية حتى وضع الدستور العراقي الجديد وإجراء الانتخابات التشريعية.
- 2008 إضراب عام في مصر ضد الغلاء والفساد يؤدي إلى اعتقال عدد من المعارضين ووقوع أحداث شغب في مدينة المحلة الكبرى، وتأسيس حركة شباب 6 أبريل.
- 2011 الحكومة السودانية تتهم الكيان العبري بشن غارة جية على منطقة بورسودان.
- 2014 مؤسس الأقصى للوقف والتراث تؤكد أن الاحتلال مستمر في طرح مخططات وأفكار لبناء كنيس يهودي على جزء من المسجد الأقصى خطوة مرحلية لبناء "الهيكل" المزعوم.
- 2018 مقتل 70 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 500 آخرين في هجومٍ كيماويّ في مدينة دوما بريف دمشق سوريا.
المصدر / فلسطين أون لاين