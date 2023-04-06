الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف اليوم الخميس على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، أما في المناطق السهلية والساحلية فيسود جو دافء ومعتدل، وليلاً يصبح الجو شديد البرودة في الجبال، وبارد في باقي المناطق.

الطقس يوم الجمعة

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي بإمتياز وتسطع الشمس في مختلف المناطق، يتحول الطقس مع ساعات الليل إلى البرودة النسبية خاصة في الجبال.

الطقس يوم السبت

تبقى الأجواء صيفية الطابع في ساعات النهار دون تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبياً في كافة المناطق وبشكل أكبر في المناطق الغورية التي ستعيش أجواء حارة بشكل لافت.

الطقس يوم الأحد

تصل الحرارة الى ذروتها مع إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية، ويسود جو صيفي حار وجاف خاصة فترة الظهيرة، مع المساء تنخفض الحرارة ويكون الطقس دافئاً نسبياً.

المصدر / فلسطين أون لاين