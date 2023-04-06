فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لأول مرة منذ 7 سنوات.. وزيرا خارجية السعودية وإيران يجتمعان في الصين

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بأول أيام عيد "الفصح اليهودي"

بالتزامن مع منع صلاة الفجر بالأقصى.. المقاومة تقصف الغلاف بالصواريخ

الاحتلال يمنع آلاف المواطنين من أداء صلاة الفجر بالأقصى

إعلام عبري: غزة تفرض معادلات جديدة على الاحتلال

البنتاغون: سننقل دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا قبل نهاية العام

برلماني أردني ينتقد ردود الفعل العربية والإسلامية تجاه اقتحام الأقصى

الخليل: المحرر برقان يتعرض لمحاولة اغتيال برصاص مجهولين

مظاهرات في مدن تركية تنديدًا باقتحام الأقصى

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس

06 ابريل 2023 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
...
حالة الطقس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف اليوم الخميس على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، أما في المناطق السهلية والساحلية فيسود جو دافء ومعتدل، وليلاً يصبح الجو شديد البرودة في الجبال، وبارد في باقي المناطق.

الطقس يوم الجمعة

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي بإمتياز وتسطع الشمس في مختلف المناطق، يتحول الطقس مع ساعات الليل إلى البرودة النسبية خاصة في الجبال.

الطقس يوم السبت

تبقى الأجواء صيفية الطابع في ساعات النهار دون تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبياً في كافة المناطق وبشكل أكبر في المناطق الغورية التي ستعيش أجواء حارة بشكل لافت.

الطقس يوم الأحد

تصل الحرارة الى ذروتها مع إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية، ويسود جو صيفي حار وجاف خاصة فترة الظهيرة، مع المساء تنخفض الحرارة ويكون الطقس دافئاً نسبياً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#فلسطين #الطقس #درجات الحرارة

متعلقات

الأكثر قراءة