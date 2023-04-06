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الخليل: المحرر برقان يتعرض لمحاولة اغتيال برصاص مجهولين

06 ابريل 2023 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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نجا الأسير المحرر ماهر برقان من محاولة اغتيال برصاص مسلحين مجهولين في مدينة الخليل، فجر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر في الخليل، أن برقان تعرض لإطلاق نار مباشر أثناء خروجه من صلاة الفجر بالخليل من قبل مسلحين مجهولين، كما تعرضت مركبته لإطلاق نار أصابها بأضرار.

وعلق برقان على الجريمة، بمنشور على حسابه في "فيسبوك" بالقول "الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل" مرفقًا صورة الرصاصات التي استهدفت مركبته.

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وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية في الخليل، وطالب الأهالي بالكشف عن الجناة المتورطين ومحاسبتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #ماهر برقان

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