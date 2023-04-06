برلماني أردني ينتقد ردود الفعل العربية والإسلامية تجاه اقتحام الأقصى

انتقد فايز بصبوص رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، ردود الفعل العربية والإسلامية تجاه ما يحدث بالمسجد الأقصى، واصفا إياها بأنها "ليست بمستوى التحدي".

ودعا بصبوص في بيان صحفي، حكومة بلاده إلى تنفيذ قرار "الإجماع الوطني والذي طالب بطرد السفير الصهيوني وتطهير عمّان من هذا الدنس".

وكان مجلس النواب الأردني قد صوّت في الـ24 من مارس/ آذار الماضي، بالإجماع، على "طرد" سفير تل أبيب إيتان سوركيس من عمان، على خلفية تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "العنصرية" تجاه الأردن وفلسطين.

وزعم سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، خلال لقاء مع مؤيدين لـ(إسرائيل) في باريس، أنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

وخلال كلمته عرض سموتريتش خريطة مزعومة لـ(إسرائيل) تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

كما دعا البرلماني الأردني حكومة بلاده أن "تقف أمام مسؤولياتها التاريخية، وتبعث برسالة واضحة إلى هذا الكيان الغاصب بأننا خرجنا من دائرة الاستنكار والإدانة، وذاهبون إلى المواجهة من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة ومحسوسة تكون بمستوى الحدث".

وأضاف أن "لجنة فلسطين النيابية تدعو إلى صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة هذا الاحتلال، من خلال جبهة وطنية عريضة تعمل على إسناد شعبي للقرارات الحكومية، إذا ما اتخذت الحكومة قرارا جريئا بطرد هذا السفير من هذه الأرض الطاهرة ومراجعة كافة الاتفاقيات السابقة مع هذا الكيان".

ويرتبط الأردن وكيان الاحتلال باتفاقية تسوية جرى توقيعها بين البلدين عام 1994.

المصدر / الأناضول