اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصادر محلية، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى على دفعات متتالية من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة التي انتشرت في ساحات الأقصى.

وأضافت أن قوات الاحتلال قامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد.

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، آلاف المواطنين من سكان الضفة والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل، من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر.

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واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية باحات المسجد الأقصى وذلك قبل انتهاء صلاة التراويح واعتدت على المعتكفين فيه، ثم قامت بملاحقة المصلين والمعتكفين وأفرغت المسجد القبلي منهم بالكامل.

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المصدر / فلسطين أون لاين