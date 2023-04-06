إعلام عبري: غزة تفرض معادلات جديدة على الاحتلال

علقت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، على إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية بتجاه المستوطنات المحيطة لقطاع غزة، بالتأكيد على أن غزة تفرض معادلات جديدة على الاحتلال.

وقال مراسل القناة 12 العبرية أوهاد حمو، إن "حماس تثبت مرة أخرى بأنها حامية حمى الأقصى كما فعلت خلال معركة "سيف القدس".

واعتبر الصحفي الإسرائيلي أمير بوخبوط، إطلاق الصواريخ صوب المستوطنات، لفرض معادلة جديدة وتري بأن (إسرائيل) تمر بمرحلة ضعف وأنها تفضل تجنب التصعيد عشية "عيد الفصح".

وتابع: المنظمات الفلسطينية في غزة زادت مدى إطلاق صواريخها خلال الساعات الماضية وطالت هذه المرة أوفاكيم .... فأين ستصل المرة القادمة؟

ويأتي إطلاق صواريخ المقاومة على مستوطنات الغلاف، بالتزامن مع منع شرطة الاحتلال المئات من الفلسطينيين من أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.

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المصدر / فلسطين أون لاين