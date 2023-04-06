بالتزامن مع منع صلاة الفجر بالأقصى.. المقاومة تقصف الغلاف بالصواريخ

قالت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الخميس، إنّ 4 صواريخ على الأقل أطلقت من قطاع غزة بتجاه مستوطنات الغلاف.

وأفادت مصادر محلية، أن المقاومة أطلقت عدة صواريخ "أرض – جو" صوب الطيران الحربي الإسرائيلي المغير في سماء القطاع، شوهدت بشكل واضح من قبل المواطنين.

ويأتي إطلاق الصواريخ بتجاه المستوطنات بالتزامن مع منع شرطة الاحتلال آلاف المواطنين من صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.

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وكانت المقاومة قد أطلقت مساء أمس الأربعاء صاروخين بتجاه مستوطنات الغلاف، ردًا على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

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المصدر / فلسطين أون لاين