منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، آلاف المواطنين من سكان الضفة والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل، من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر.

وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال منعت المقدسين ومن حملة الهوية الإسرائيلية ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عامًا من أداء صلاة فجر اليوم بالمسجد الأقصى المبارك.

وأدى المئات من الفلسطينيين صلاة الفجر على الأسفلت في شوارع القدس بعد أن منعت قوات الاحتلال المصليين من أداء الصلاة بالمسجد الأقصى.

في الوقت نفسه، فرضت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة في المدينة المقدسة ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تماشيا مع إعلانها حالة التأهب في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين