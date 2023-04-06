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بالصور مظاهرات في مدن تركية تنديدًا باقتحام الأقصى

06 ابريل 2023 . الساعة 04:08 بتوقيت القدس
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شهدت عدة مدن تركية، الأربعاء، مظاهرات احجاجية تنديدًا باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.

وخرجت المظاهرات في مدن ديار بكر، وبينغول، وباطمان جنوب شرقي البلاد، وأسكي شهير في شمالها الغربي.

وفي ولاية ديار بكر، خرج المتظاهرون في احتجاج أمام المسجد الكبير بدعوة من هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH".

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وردد المتظاهرون شعارات منددة بسياسة الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين.

وفي ولاية بينغول، تجمهر المحتجون أمام المسجد الكبير استجابة لدعوة عدد من منظمات المجتمع المدني.

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وطالب المحتجون الشعب التركي بدعم الاحتجاجات الفلسطينية ضد الاعتداءات التي تطولهم وتطول المسجد الأقصى.

لم يتغير المشهد في ولاية باطمان، حيث اجتمع المتظاهرون في شارع غوليستان استجابة لدعوة منصة "حرية الفكر والتعبير".

ونيابة عن المتظاهرين، تلا شهموس أونلو بيانًا أشار فيه إلى تكرار قوات الاحتلال اعتداءاتها على الأقصى سنويًا في شهر رمضان.

ودعا المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى "التحرك الفوري وعدم الصمت أمام هذه المظالم".

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وفي ولاية أسكي شهير كان مسجد محمود سامي رمضان أوغلو، نقطة التقاء المتظاهرين.

وردد المحتجون في المظاهرة عبارات استنكروا فيها اقتحام المسجد الأقصى، مطلقين هتافات داعمة للشعب الفلسطيني والأقصى.

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #اقتحام الأقصى #مظاهرات في تركيا

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