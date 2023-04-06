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بالفيديو أجهزة السلطة تسلم الاحتلال مستوطنين تسللا إلى نابلس

06 ابريل 2023 . الساعة 03:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم مستوطنين، فجر اليوم الخميس، المنطقة الشرقية بمدينة نابلس عن طريق الخطأ.

وأفادت مصادر محلية، أن أجهزة السلطة قامت بنقلهما إلى مقر المقاطعة، لتسليمهما للاحتلال.

وأوضحت المصادر، أن الشباب الثائر قام بتحطيم زجاج المركبة بالحجارة التي كان يستقلها المستوطنين، قبل قدوم أجهزة السلطة.

ويتزامن توقيت هذا الحدث مع تسجيل سلسلة من الجرائم والهجمات الوحشية يشنها قطعان المستوطنين منذ عدة أيام ضد قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية، أسفرت عن وقوع مئات الإصابات وإلحاق خسائر مادية بممتلكات المواطنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #مستوطنين #أجهزة السلطة

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