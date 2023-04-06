إيلون ماسك لم يعد أغنى رجل في العالم.. من صاحب اللقب؟

خلع الفرنسي برنارد أرنو، المصنف الأول السابق في قائمة فوربس لأغنى المليارديرات، اللقب عن إيلون ماسك.

فقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لقب أغنى رجل في العالم لصالح الملياردير الفرنسي برنار أرنو، بعدما خسر جزءا من ثروته خلال العام الحالي، مقابل نمو ثروة أرنو الصافية إلى 229 مليار دولار.

وانخفض عدد المليارديرات في العالم إلى 2640 هذا العام من 2688 في العام الماضي، لكن أغنى الأشخاص لا تزال ثرواتهم تقدر بنحو 12.2 تريليون دولار، وفقًا لمجلة فوربس المليارديرات 2023.

بـ2 مليار دولار.. الجنس الناعم يقتحم قائمة أغنى 10 أثرياء في العالمأغنى 10 أثرياء بالعالم.. "أرنو" يسيطر وسط مكاسب جماعية

ينحدر المليارديرات البالغ عددهم 2640 مليارديرا في طبعة فوربس لعام 2023 من 77 دولة حول العالم ، ارتفاعا من 75 العام الماضي.

جاء ذلك وفقا لتقرير مجلة "فوربس" الأمريكية عن أغنى أغنياء العالم في 2023، التي أشارت إلى أن قمة القائمة تضم:

برنار أرنو:

رجل أعمال فرنسي عمره 74 عاما، تبلغ ثروته 229 مليار دولار أمريكي ومصدر ثروته هو مجموعة شركات الملابس الفاخرة "مويت هنسي لوي فيتون".

إيلون ماسك:

رجل أعمال أمريكي عمره 51 عاما، تبلغ ثروته 192.8 مليار دولار، وهو مالك شركة الفضاء "سبيس إكس و"تويتر".

جيف بيزوس:

رجل أعمال أمريكي عمره 59 عاما، وتبلغ ثروته 127 مليار دولار وهو مالك شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "أمازون".

لاري إليسون:

رجل أعمال أمريكي عمره 78 عاما، تبلغ ثروته 118.8 مليار دولار وهو مالك عملاق البرمجة "أوراكل".

بيل غيتس:

رجل أعمال أمريكي عمره 67 عاما، تبلغ ثروته 109.9 مليار دولار وهو مالك شركة "مايكروسوفت" العملاقة.

ويشير التقرير إلى أن ثروات إيلون ماسك ولاري إيليسون وبيل غيتس تراجعت خلال العام الجاري، ما أدى إلى تراجع تصنيفهم بين أغنى أغنياء العالم في هذا العام.

وتعرض وارن بافت، ‏ رجل الأعمال الأمريكي أيضا لخسائر جعلت ثروته تتراجع لـ 107.3 مليار دولار، وهو يحتل المرتبة السادسة بين أغنى أغنياء العالم، بينما ثبتت ثروة رجل الأعمال الأمريكي مايكل بلومبرغ عند 94.5 مليار دولار.